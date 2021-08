La société civile du Nord et Sud-Kivu, fustigent les « manœuvres engagées » par Christophe Mboso, visant à « bloquer » la mise sur pied du bureau de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Les Cadres de concertation provinciaux de la société civile du Nord et Sud-Kivu, ont dans une déclaration conjointe publiée lundi 9 août dernier, dont une copie est parvenue à notre rédaction, invitent le bureau de l’Assemblée nationale, au respect des textes et lois du pays.

« La loi portant organisation et fonctionnement de la CENI ne donne que 45 jours au bureau de l’Assemblée nationale pour se prononcer par rapport à la désignation des animateurs de la Commission nationale électorale indépendante (CENI). Et aujourd’hui, si vous lisez l’article 53, on sent que le bureau est en train de faire fi de cette loi et même des recommandations de la société civile », a indiqué Me Zozo Sakali, coordonnateur de cette structure citoyenne.

Et d’ajoute : « on ne veut pas vraiment assister à une tricherie qui va favoriser un quelconque glissement. En tous cas, on ne sera pas d’accord avec le bureau de l’Assemblée ».

Ces Cadres de concertation, alertent l’opinion et appelle la population a se mobiliser. Ils promettent au moment venu d’appeler la population de passer aux actions citoyennes de grandes envergures, pour exiger le respect de textes, surtout en ce qui concerne la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI.

Rappelons tout de même que, les chefs des confessions religieuses n’ont pas encore trouvé de consensus autour de la désignation du nouveau président de la CENI. D’après le critérium, le candidat à la présidence de la centrale électorale, devrait répondre à certains critères, notamment : un leadership et une éthique avérée, une maitrise de la gouvernance électorale et un courage exceptionnel de proclamer les véritables résultats issus des urnes.