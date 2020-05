Assemblée nationale : « le poste de 1er vice-président est réservé à l’UDPS, pas à un quelconque individu ….» (Prof. Mbata)

Selon le constitutionnaliste André Mbata, «le poste de 1er vice-président de l’Assemblée Nationale est réservé à l’UDPS, pas à un quelconque individu qui se prendrait pour un homme providentiel».

C’est en tout cas la première réaction du député national UDPS, le professeur André Mbata à la décision de son parti demandant à tous les élus nationaux de ne pas présenter une candidature à ce poste après la déchéance de Jean-Marc Kabund.

En effet, dans une décision, Augustin Kabuya, Secrétaire Général de l’UDPS qui considère innoportun la désignation d’un autre parmi les députés nationaux élus sur la liste de ce parti en remplacement de Kabund.

Il menace par ailleurs de sanctionner tout député national élu sur sa liste qui violerait ces résolutions car il sera considéré comme ayant quitté le parti.

Mais pour le Professeur André Mbata, il faudra continuer à enseigner la Constitution, les Statuts et le Règlement Intérieur (RI) des partis politiques.

En clair, il pense que les députés nationaux de l’UDPS ne devront pas obéir aux « putschistes ».

« La Constitution interdit tout mandat impératif. Aussi, les Statuts de l’UDPS et son RI n’autorisent pas un “président ai” ou un secrétaire général “titulaire” nommé par lui (président ai) en violation des Statuts et du reste inconnu du Ministère de l’Intérieur de donner des injonctions, de sanctionner et de décider en lieu et place des Députés nationaux. Les Députés nationaux de l’UDPS restent fidèles au Parti et au président de la République, mais ils ne peuvent en aucun cas obtempérer aux putschistes, notamment après la reconnaissance de la Convention Démocratique du Parti (CDP) et la confirmation par le Ministère de l’Intérieur de sa position selon laquelle, en attendant le Congrès, seul le Directoire est en droit de diriger et d’engager l’UDPS conformément à l’article 26 de ses Statuts », dit André Mbata.

Le député André Mbata insiste que l’UDPS est une pépinière de cadres compétents et de très haut niveau intellectuel soucieux de servir «Le Peuple d’Abord» «au lieu de se servir ou de se cramponner aux postes ».