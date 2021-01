Le bureau d’âge de l’Assemblée Nationale a dans un communiqué parvenu à notre rédaction, vient de reporter à mardi 19 janvier, la séance plénière qui devrait se tenir ce vendredi 15 janvier 2021.

A en croire Gaël Bussa rapporteur de la chambre basse du parlement congolais, ceci à cause « d’une séance de travail pour finaliser les mesures incitatives des entreprises ».

D’après ce communiqué, les matières inscrites à l’ordre du jour sont restées les mêmes, à savoir : examen et approbation de la commission mixte relations extérieures-économiques, financière et contrôle budgétaire et vote du projet de loi autorisant la ratification de l’accord créant la Zone de Libre-Echange (ZLECAF).

Il faut noter qu’après l’épuisement de ces matières, la plus grande étape sur laquelle les yeux de tous les congolais sont fixés est l’organisation de l’élection du bureau définitif de l’Assemblée nationale.