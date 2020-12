Selon Gaël Bussa le rapporteur du bureau provisoire, la cérémonie de remise et reprise entre l’équipe de Jeanine Mabunda et le bureau d’âge de la chambre basse du parlement congolais, est renvoyée à une date ultérieure.

Dans sa correspondance adressé à Jeanine Mabunda, Christophe Mboso, président du bureau d’âge confirmait sa disponibilité pour ce mercredi à 10H00, mais il ne sera plus possible de respecter ce délai. Il lui avait demandé par la même occasion de finaliser la préparation de ladite cérémonie avec d’abord l’organisation d’une première rencontre pour examiner le procès-verbal et procéder aux différentes vérifications indispensables.

D’après Gaël Bussa rapporteur du bureau d’âge, les conditions requises avant la cérémonie ne sont pas encore remplies. « Lors des travaux préparatoires, le bureau déchu ne nous avait pas présenté tous les éléments. Nous avons demandé que tout soit prêt. Certains dossiers ne sont pas complets », a-t-il dit.