Le président de l’Assemblée nationale, Christophe Mboso a, au cours de la plénière consacrée à l’audition et l’entérinement du rapport de la commission paritaire mixte, tenu à éclairer la lanterne des élus et de l’opinion sur la rumeur de la présence de la police Rwandaise à Goma.

Cette rumeur de la présence des policiers rwandais en République Démocratique du Congo, a occasionné une série de manifestations ayant provoqué morts d’hommes et blessés en début de cette semaine dans les provinces de l’Est du pays.

Le président Mboso a précisé hier à qu’il ne s’agit pas de policier rwandais mais de la présence des troupes des polices étrangères dont il est question dans le contexte actuel, est une organisation sous régionale, sur le modèle d’Interpol regroupant les chefs de polices des pays de l’Afrique de l’Est dont le commandement et la présidence tournante ont été confiés à la RDC à l’issue de sa réunion tenue à Kinshasa du 11 au 15 octobre 2021.

Pour le président le speaker de la chambre basse du parlement congolaise, il faut reconnaître les efforts du Chef de l’État Félix Tshisekedi, qui a fait de la pacification de l’Est du pays une priorité nationale en décrétant notamment l’État de siège et la mutualisation de nos forces armées avec l’UDPF pour traquer les rebelles et les groupes armés.

Christophe Mboso, a catégoriquement rejeté la thèse de la présence des éléments de la police Rwandaise en terre congolaise. Il a aussi appelé les forces vives de l’Ituri et du Nord-Kivu à la retenue « au lieu de manipuler la population à poser des actes de nature à décourager et saboter la traque contre l’ennemi auteur du processus de balkanisation du pays ».

« Tout en appréciant a juste titre le patriotisme de nos compatriotes grâce auquel le Congo s’est levé comme un seul homme pour lutter contre la balkanisation, nous devons également avoir le courage de dénoncer et conjurer toute manipulation a l’instar de celle qui a été à l’origine des incidents malheureux survenus la semaine dernière a Goma à cause de la propagation de la fausse rumeur faisant état d’un supposé déploiement des troupes Rwandaises à Goma. Je vous affirme qu’il n’y a pas et n’y aura pas des policiers Rwandais à Goma », a dit le président de l’Assemblée nationale le très honorable Christophe Mboso.