Le très honorable Christophe Mboso président de l’Assemblée nationale a réagi, jeudi 21 juillet, aux propos tenus par le député Jean-Marc Kabund lors de sa récente conférence de presse contre le président de la République.

Il considère que son ancien 1er vice-président a manqué au droit se réserve auquel il est astreint. Qualifiant ses propos d' »indignes » et d' »outrage » au Chef de l’État, le bureau estime que la justice devrait être interpellée.

» Le bureau de l’Assemblée nationale désapprouve et condamne avec ces propos indignes d’un député national et constitutif de l’infraction d’outrage au Chef de l’État et qui devrait interpeller les autorités judiciaires compétentes », lit-on dans un communiqué officiel signé par la Rapporteur adjointe de l’Assemblée nationale, Colette Tshomba.

Le bureau poursuit tout en estimant que M. Kabund a violé le code de conduite de l’agent public de l’État qui l’astreint au droit de réserve en tant qu’ancien Premier vice-président de la chambre et sa qualité de président ad intérim d’un parti politique important au sein de la majorité parlementaire, l’UDPS.

Il ouvre donc, un dossier disciplinaire à sa charge.

» Ce comportement irresponsable propre au pervers narcissique porte gravement atteinte au sens élevé du mandat représentatif et à la dignité des élus légitimes du peuple congolais. Compte tenu de la gravité de son comportement, le bureau de l’Assemblée nationale ouvre , dès ce jour, un dossier disciplinaire à charge de l’honorable Jean-Marc Kabund », conclut-elle.

Le communiqué qualifie aussi de « contrevérité », le plan dévoilé par Jean-Marc Kabund que le pouvoir en place était en train de préparer un glissement de 2 ans.