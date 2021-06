L’honorable députée Christelle Vuanga, prend les commandes de la commission Genre, Enfant et Famille de l’a chambre base du parlement congolais, en remplacement de Cathy Musengi.

Christelle Vuanga, cadre du parti politique Alliance des Mouvement du Kongo (AMK), était auparavant présidente de la commission Droits de l’Homme. A la tête de cette nouvelle commission, elle aura notamment pour mission principale de mobiliser les parlementaires dans la défense et la promotion des droits des femmes, des enfants et des familles en République Démocratique du Congo.

Il sied de noter que, l’honorable Christell Vunga, est l’unique femme à avoir été élue à la tête d’une commission parlementaire, sur les 10 que compte l’Assemblée Nationale. Auparavant, en plus d’elle, deux autres femmes étaient à la tête des commissions. Notamment l’honorable Jaynet Kabila (Défense et Sécurité) et Cathy Musengi (Genre, Enfant et Famille).

Rappelons tout de même que, ce changement opéré à la chambre basse du parlement congolais, fait suite à la requalification de la majorité parlementaire contrôlée par l’Union sacrée de la nation.