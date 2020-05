Assemblée nationale : Arrestation sur fond d’humiliation du député national JJ.Mamba

Une ambiance politico-judiciaire tendue se poursuit ce lundi 25 mai avec le procès Kamerhe. Après l’arrestation du député national Jean-Jacques Mamba, dans la matinée du week-end dernier à Kinshasa, des cris d’indignation ont été entendus aussi bien à la chambre basse que dans les rues de la capitale.

Le Comité des sages et les présidents des groupes parlementaires réunis au sein de la Conférence des présidents de la Chambre basse, réunis à cet effet, disent ne pas comprendre que pour un litige entre deux députés, la Justice se soit comportée de cette manière-là.

« Il est regrettable que le Parquet général près la Cour de cassation, ait qualifié ce fait d’infraction flagrante sur la seule déclaration du plaignant, le député Simon Ntumba Mpiana, alors qu’il existe des députés, signataires de ladite pétition comme lui, qui sont disposés à témoigner et à contredire ses allégations », s’indigne la Conférence des présidents de l’Assemblée nationale, dans une déclaration sanctionnant sa réunion.

Par ailleurs, cette même structure de la Chambre basse note qu’il ne peut s’agir d’une infraction flagrante. Selon elle, une infraction flagrante suppose celle qui se commet ou qui vient de se commettre. » Or, il y a dix jours entre le dépôt de la pétition et l’arrestation. Cette arrestation constitue une désolation pour notre chambre et viole, de manière intentionnelle, les droits garantis aux députés nationaux par les articles 107 de la Constitution et 101 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale qui stipulent expresis verbis : « La détention ou la poursuite d’un député est suspendue si la chambre dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours », a argumenté la Conférence des présidents.