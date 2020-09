Le nouveau coordonnateur de la riposte à la maladie à virus Ebola, le Dr Jean-Jacques Muyembe Tamfum, est arrivé mercredi à Mbandaka afin de s’enquérir de la situation sur l’évolution de la maladie à virus Ebola, qui sévit depuis le 01 juin 2020 dans la province de l’Equateur.

Avant son départ pour Mbandaka, Dr Muyembe a déclaré qu’« Ebola n’est plus un problème de santé publique aujourd’hui. Il y a un vaccin pour limiter la propagation du virus et des molécules thérapeutiques pour traiter les patients atteints de cette pathologie ».

« Les expériences, tout comme les nouveaux outils acquis à la dixième épidémie, sont des éléments les plus importants pour mettre fin rapidement à cette onzième épidémie », a-t-il renchéri, avant de compter sur la synergie d’actions des équipes ainsi que l’engagement de la communauté.

Au sujet du cumul de gestion de la Covid-19, d’Ebola et de l’INRB, le Dr Muyembe a indiqué que ce n’est pas maintenant qu’il va gérer deux épidémies, rappelant que la Covid-19 est arrivée alors qu’il était en train de gérer Ebola à L’Est du pays. « Les deux épidémies ont été gérées simultanément à Kinshasa et à l’Est, jusqu’à vaincre la dixième épidémie d’Ebola et continuer avec la Covid-19 », a-t-il déclaré.

« Un travail de leader est de former les équipes à devenir des experts », a souligné le Pr Jean-Jacques Muyembe, parlant de la gestion de l’INRB qu’il gère en bon père de famille.

Par ailleurs, le Pr Muyembe a promis de toujours rendre service à la nation congolaise, afin de continuer à mériter la confiance du Chef de l’Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu’il a remercié infiniment.

Source: ACP