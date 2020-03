Après le concert réussi de Paris, l’Aigle de la musique congolaise Fally Ipupa est annoncé le 18 avril au stade des Martyrs

Après son concert de Bercy à Paris le 28 février 2020 dernier, l’artiste le chanteur congolais Fally Ipupa sera en concert le 18 avril prochain au stade des Martyrs de la pentecôte à Kinshasa.

La confirmation de ce grand rendez-vous musical est faite via un message relayé sur la page Facebook du chanteur et guitariste Fally Ipupa, surnommé “Aigle” qui a annoncé sa production dans sa ville natale après avoir rempli l’hôtel Accord Aréna de Paris avec plus ou moins 2000 mille spectateurs.

Signalons par ailleurs que Fally Ipupa est le premier musicien congolais à avoir livré un concert en Europe après une décennie d’interdiction par les combattants congolais résidant en Europe.