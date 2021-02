Le mardi 2 février, les hommes de Isaac Kasongo Ngandu affrontaient Azam FC de Mpiana Mozinzi, ancien du SE Lupopo au Azam Sport Complex de Dar-es-salaam. Au terme des 90 minutes, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (1-1).

En première période, aucune formation n’arrivait à faire sauter le verrou adverse. Après la pause, les locaux frappaient en premier. Never Tigere ouvrait le score à la 68e pour donner l’avantage à Azam. Sonnés, les Corbeaux revenaient au score dans la foulée grâce à Adam Bossu deux minutes plus tard (1-1, 71e). Sur une excellente combinaison entre Mayombo et Bossu, ce dernier recevait une merveille de passe décisive par talonnade de Moistapha Kouyaté pour battre Kogonya dun joli piqué.

Le score ne bougera pas, Mazembe s’en sortait avec un match nul satisfaisant.

Après cette courte tournée ponctuée par trois matchs amicaux, le club de Kamalondo va retrouver son fieffé au courant de la semaine pour préparer la Linafoot D1 et la course au titre contre Sanga Balende et VClub de Jean- Florent Ibenge.