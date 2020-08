Le gouverneur de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka a procédé au lancement officiel de travaux de l’opération « éclairage public » mardi 25 août 2020 à la Gare-centrale. C’était en présence des quelques membres du gouvernement provincial et du maire de la commune de la Gombe.

Cette opération consiste à remplacer les anciens éclairages par des éclairages led. Cette opération concerne principalement le Boulevard du 30 juin et les avenues Colonnel Mondjiba, Batetela et Justice ainsi que le boulevard Lumumba et le Boulevard Sendwe.

Le chef de l’exécutif provincial espère que ces éclairages vont éclairer la capitale congolaise bien qu’avant. « Nous avions des éclairages publics qui n’éclairaient pas bien la ville, nous les avons remplacés par des LEDs, une nouvelle génération d’éclairage public et nous pensons que la ville sera beaucoup mieux éclairée qu’avant », a déclaré Gentiny Ngobila devant la presse.

L’autorité urbaine a expliqué ces travaux s’inscrivent dans son programme quinquennal d’assainissement « Kinshasa-Bopeto »