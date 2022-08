Amélioration notable de l’espérance de vie en Afrique (OMS)

L’espérance de vie en bonne santé dans la région africaine a augmenté en moyenne de 10 ans par personne entre 2000 et 2019, selon une évaluation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).Cette hausse est plus importante que dans toute autre région du monde au cours de la même période. Le rapport note également que l’impact perturbateur de la pandémie de Covid-19 pourrait menacer ces énormes gains.

Le rapport Tracking Universal Health Coverage in the WHO African Region 2022 montre que l’espérance de vie en bonne santé – ou le nombre d’années pendant lesquelles un individu est en bonne santé – a augmenté pour atteindre 56 ans en 2019, contre 46 en 2000. Bien qu’elle soit encore bien inférieure à la moyenne mondiale de 64 ans, sur la même période, l’espérance de vie en bonne santé mondiale n’a augmenté que de cinq ans.

L’amélioration de la prestation des services de santé essentiels, les progrès en matière de santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile, ainsi que les avancées dans la lutte contre les maladies infectieuses – grâce à l’intensification rapide des mesures de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme à partir de 2005 – ont contribué à prolonger l’espérance de vie en bonne santé.

En moyenne, la couverture des services de santé essentiels s’est améliorée pour atteindre 46% en 2019, contre 24% en 2000.

Les résultats les plus importants ont été obtenus dans la prévention et le traitement des maladies infectieuses, mais ils ont été contrebalancés par l’augmentation spectaculaire de l’hypertension, du diabète et d’autres maladies non transmissibles, ainsi que par le manque de services de santé ciblant ces maladies.

« La forte augmentation de l’espérance de vie en bonne santé au cours des deux dernières décennies témoigne de la volonté de la région d’améliorer la santé et le bien-être de la population. Cela signifie essentiellement que davantage de personnes vivent en meilleure santé, plus longtemps, avec moins de menaces de maladies infectieuses et un meilleur accès aux services de soins et de prévention des maladies », a déclaré le Dr Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique.

« Mais les progrès ne doivent pas s’arrêter. Si les pays ne renforcent pas les mesures contre la menace du cancer et d’autres maladies non transmissibles, les acquis sanitaires pourraient être remis en cause ».

Les progrès en matière d’espérance de vie en bonne santé pourraient également être compromis par l’impact de la pandémie de Covid-19, à moins que des plans de rattrapage solides ne soient mis en place. En moyenne, les pays africains ont signalé des perturbations plus importantes des services essentiels que les autres régions. Plus de 90% des 36 pays ayant répondu à une enquête de l’OMS en 2021 ont signalé une ou plusieurs perturbations des services de santé essentiels, les services de vaccination, de lutte contre les maladies tropicales négligées (MTN) et de nutrition étant les plus touchés.

Des efforts ont été déployés pour rétablir les services essentiels touchés par la pandémie. Cependant, pour améliorer les services de santé et s’assurer qu’ils sont adéquats, de bonne qualité et accessibles à tous, il est crucial que les gouvernements augmentent le financement de la santé publique. La plupart des gouvernements africains financent moins de 50% de leur budget national de santé, ce qui entraîne d’importants déficits de financement. Seuls l’Algérie, le Botswana, le Cap Vert, l’Eswatini, le Gabon, les Seychelles et l’Afrique du Sud consacrent plus de 50% de leurs budgets nationaux de santé.

« La pandémie de Covid-19 a montré combien investir dans la santé est essentiel pour la sécurité d’un pays. Plus l’Afrique sera en mesure de faire face aux pandémies et autres menaces sanitaires, plus nos populations et nos économies pourront prospérer. J’exhorte les gouvernements à investir dans la santé et à se préparer à affronter de front le prochain agent pathogène qui nous tombera dessus », a déclaré le Dr Moeti.

L’une des mesures clés pour améliorer l’accès aux services de santé consiste pour les gouvernements à réduire les dépenses catastrophiques des ménages. Les dépenses de santé sont considérées comme non catastrophiques lorsque les familles consacrent moins de 10% de leurs revenus aux dépenses de santé, quel que soit leur niveau de pauvreté. Au cours des 20 dernières années, les dépenses à la charge des ménages ont stagné ou augmenté dans 15 pays.

Le rapport de l’OMS a également analysé les différences d’espérance de vie en bonne santé et de couverture des services de santé en fonction du niveau de revenu des pays et de leur situation géographique. Les pays à revenu intermédiaire supérieur et élevé ont tendance à avoir une meilleure couverture des services de santé et une plus grande espérance de vie en bonne santé à la naissance que les pays à faible revenu, avec environ 10 années supplémentaires d’espérance de vie en bonne santé.

Le rapport recommande aux pays d’accélérer les efforts pour améliorer la protection contre les risques financiers, de repenser et de redynamiser la prestation des services de santé en mettant l’accent sur l’intégration des services de santé non transmissibles dans les services de santé essentiels, en impliquant les communautés et en faisant appel au secteur privé. Il est également recommandé de mettre en place des systèmes de suivi des systèmes infranationaux afin que les pays soient mieux à même de détecter les signes d’alerte précoce concernant les menaces pour la santé et les défaillances des systèmes.