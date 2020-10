Selon un communiqué du Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dont une copie est parvenue à notre rédaction, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a nommé deux personnalités africaines pour diriger la Commission indépendante chargée d’enquêter et examiner les allégations d’exploitation et d’abus sexuels commis par travailleurs humanitaires lors de la lutte contre la dixième épidémie d’Ebola en RDC.

Il sied de signaler que l’épidémie a virus Ebola, avait emporté près de 2.300 personnes sur plus de 3400 cas, entre août 2018 et mi-juin 2020, dans les provinces du Nord-Kivu, de l’Ituri et du Sud-Kivu, mais les abus avaient été rapportés uniquement dans le Nord-Kivu, principal foyer et l’Ituri dans l’Est de la RDC.

D’après la même source, cette commission sera présidée par Aïchatou Mindaoudou ancienne ministre des affaires étrangères du Niger, et par Julienne Lusenge l’activiste congolaise, patronne de l’ONG, Solidarite Feminie pour la Paix et le développement Intégral (Sofepadi).

Julienne Lusenge est une « militante des droits de l’homme internationalement reconnue et une défenseure des survivants de la violence sexuelle dans les conflits », souligne l’agence onusienne dans son communiqué.

A en croire Tedros Adhanom Ghebreyesus, cette Commission a pour mission « d’établir rapidement les faits, d’identifier et de soutenir les survivants», explique l’OMS qui demande également à la Commission de s’assurer que « tout abus en cours a cessé et de demander des comptes aux auteurs ».

Pour rappel, plus de 51 femmes accusées des travailleurs humanitaires et médicaux d’exploitation et d’abus sexuels.