Le secrétaire permanent du PPRD, Ferdinand Kambere alerte l’opinion sur le débauchage des députés nationaux et sénateurs du front Commun pour le Congo (FCC), par leur partenaire du Cap pour le changement (Cach).

« Les sénateurs et députes nationaux ont fait des révélations selon lesquelles il y a beaucoup de sollicitations venant de nos partenaires pour les faire changer de camp », dénonce Ferdinand Kambere secrétaire permanent de la formation politique de Joseph Kabila.

Sur les ondes de nos confrères de la radio top congo fm, Ferdinand Kambere, « pour adoucir, on peut parler des tentatives de débauchage, mais ce sont des tentatives de corruption tout simplement. Politiquement, c’est immoral ».

Et d’ajoute, « les règles de jeu sont connues en démocratie. Les plateformes politiques sont composées avant les élections, pas en plein milieu de mandat quand on constate qu’on n’a pas de majorité pour diriger qu’on use de l’argent pour débaucher ».

Cette sortie médiatique du secrétaire permanent adjoint du PPRD, intervient après que le Chef de l’Etat, Félix Tshisekedi a annoncé des consultations nationales avec les leaders politiques et sociaux les plus représentatifs afin de recueillir leurs opinions à l’effet de créer une union sacrée de la nation.

De l’avis des observateurs, le chef de l’État est en quête d’une nouvelle majorité parlementaire pour gérer seul la République Démocratique du sans ses alliées du FCC. N’ayant pas la majorité parlementaire, Félix Tshisekedi ne peut y arriver qu’en débauchant dans le camp de son allié Joseph Kabila.