Le président de la formation sportive le Tout puissant Mazembe, Moise Katumbi alerte sur la tentative de fuite de son joueur, Glody Likonza, pour l’Angola.

La direction du Club de Lubumbashi annonce avoir saisi la FECOFA, la Fédération Angolaise de Football, la FIFA et les autorités territoriales au sujet de son milieu de terrain international espoir qui serait logé dans un hôtel de Kinshasa avant la fuite pour l’Angola.

Le patron de Tout Puissant Mazembe soupçonne les agents qu’il qualifie des « véreux », qui ont déjà été dans le même coup pour Ben Malango et Meschak Elia.

« Selon des informations émanant de la direction, des personnages véreux œuvrant soi-disant pour le club angolais de Primeiro de Agosto veulent le convaincre de déclarer qu’il n’a plus le cœur au TPM. Une inqualifiable démarche afin de déclencher la disposition réglementaire du statut des joueurs de la FIFA qui traite de la volonté du joueur. Une manœuvre ayant pour objectif que la FIFA lui réserve le sort de Ben MALONGO et Meschack ELIA (autorisation provisoire de jouer) et condamne par la suite le club fautif à payer des indemnités (sa clause libératoire) au crédit du TPM », peut-on lire sur le site du club congolais.

Tout en confirmant l’intérêt du club angolais de Primeiro de Agosto pour le médian il y a 4 mois à travers son président et que l’offre n’avait pas abouti, les corbeaux précisent que le document brandi par l’entourage du joueur en rapport avec la proposition des angolais est un faux.

« Joint lundi 31 août dernier par le TPM, Primeiro de Agosto confirme que la fameuse lettre d’offre présentée par l’entourage du joueur est fausse, la personne qui a fait ça a utilisé le cachet de leur service des ressources humaines et coupé la face supérieure d’une lettre interne adressée à un de leurs joueurs. Les signataires sur ce faux n’engagent en rien Primeiro confirme le club angolais », rapporte Mazembe.

Le TP Mazembe révèle que le joueur est même en possession d’un nouveau passeport afin de faciliter sa sortie clandestine. Selon les responsables du TP Mazembe, Glody Likonza, formé à la Katumbi Football Academy, est sous contrat avec le Club de Lubumbashi jusqu’en juin 2023.

Officiellement l’international Glody Likonza était à Kinshasa pour une visite familiale.