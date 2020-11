Al-Sissi et le Drian examinent les moyens de faire face à l’escalade de l’extrémisme

Par Mohamed Fayed — Le président égyptien, Abdelfattah Al-Sissi et le ministre français des Affaires étrangères, Jean Yves Le Drian ont examiné, dimanche au Caire, les moyens de de faire face à l’escalade de l’extrémisme et de la haine à la lumière des récentes tensions entre le monde islamique et l’Europe.Lors de cette rencontre, le chef de la diplomatie française a mis l’accent sur le respect et l’appréciation de la France pour toutes les religions, leurs principes et valeurs, et son aspiration à renforcer la coopération et la concertation avec l’Égypte pour lutter contre le phénomène d’intolérance et d’idéologie extrémiste qui se propage de plus en plus.

De son côté, le président Al-Sissi a souligné la nécessité urgente de déployer des efforts concertés pour défendre les valeurs de coexistence et de tolérance entre toutes les religions, et pour étendre les ponts de compréhension et de fraternité, et de ne pas porter préjudice aux symboles religieux, exprimant son rejet total aux actes terroristes sous toutes leurs formes, indique le porte-parole de la présidence égyptienne.

Il a rappelé l’expérience égyptienne dans la consolidation des principes de tolérance et de rejet de la violence, de l’idéologie extrémiste et du terrorisme, soulignant que son pays est prêt à coopérer et à soutenir les efforts internationaux pour promouvoir ces concepts.

Les deux parties ont également évoqué les derniers développements de la question libyenne. Sur ce registre, le président Al-Sissi a passé en revue la position de l’Égypte vis-à-vis de la Libye, en particulier en ce qui concerne le soutien aux pourparlers en cours dans tous les domaines sur la base des conclusions de la conférence de Berlin et de la déclaration du Caire, ainsi que la nécessité de maintenir le cessez-le-feu décrété par les parties libyennes pour empêcher de nouveaux affrontements, ce qui va conduire à la tenue des élections et à la formation du gouvernement.