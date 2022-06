« Nous attendons de la communauté internationale qu’elle applique les règles du droit international et sanctionne cette agression conformément à la charte des Nations unies », a déclaré Christophe Lutundula ministre congolais des affaires étrangères.

Christophe Lutundula se déploie pour faire entendre la voix de la République Démocratique du Congo. Après ses prises de parole à l’Union africaine et à l’ONU, le chef de la diplomatie congolaise s’active également à Kinshasa auprès de différentes chancelleries.

« Notre combat contre l’agression de la RDC par le Rwanda se mène tant sur les opérations militaires que sur le plan diplomatique. Dans ce cadre, nous avons le devoir de donner aux décideurs internationaux les informations les plus vraies et correctes face aux allégations mensongères de nos agresseurs pour justifier leurs crimes », a-t-il expliqué.

Il a déjà reçu les ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité de l’ONU et va bientôt s’entretenir avec ceux des organisations sous régionales dont la RDC est membre notamment la CIRGL, la SADC, la CEEAC et l’EAC.

« Nous attendons de la communauté internationale qu’elle applique les règles du droit international et sanctionne en conséquence cette agression conformément à la charte des Nations unies », a ajouté le vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères.

Christophe Lutundula Apala Pen’Apala doute de la bonne foi du Rwanda et attend les résultats concrets de la médiation menée par le président angolais RDC : « Le président de la République a déjà rencontré le médiateur, le président angolais. La RDC reste disponible et attend le go du médiateur. Il n’est pas évident que les dirigeants rwandais qui poursuivent leur aventure guerrière dans notre pays sont dans les mêmes dispositions d’esprit ».

Ce déploiement diplomatique porte déjà ses fruits avec une prise de position sans équivoque des États-Unis et un appel de l’ONU contre une guerre « par procuration » menée par l’entremise des groupes armés.