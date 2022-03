Af’Sud : tenue en octobre d’un sommet sur l’énergie verte

La rencontre est prévue du 3 au 7 octobre 2022.Plus de 2.000 experts en énergie et responsables gouvernementaux sont attendus au Cap, en Afrique du Sud, en octobre prochain, pour la Semaine annuelle du pétrole en Afrique.

Les organisateurs ont déclaré, ce mardi, que l’Africa Oil Week, qui est la principale conférence sur l’énergie du continent et qui se tiendra du 3 au 7 octobre, se déroulera en même temps qu’un événement similaire, le Green Energy Africa Summit.

« Se déroulant dans la même ville au même moment, Africa Oil Week et Green Energy Africa Summit feront avancer leurs agendas pour la prospérité du continent », a déclaré Paul Sinclair, vice-président du groupe Hyve, organisateur des conférences.

Selon lui, l’Africa Oil Week continuerait à défendre et à soutenir le développement durable du secteur des hydrocarbures du continent, tandis que le Green Energy Africa Summit facilitera les accords, les transactions et les partenariats dans le secteur de l’énergie en Afrique afin de fournir un accès à l’énergie pour tous.

« Notre objectif est de réunir les bonnes personnes pour faciliter la prospérité économique future de l’Afrique et son essor via le secteur des hydrocarbures lors de l’Africa Oil Week et l’accès à l’énergie pour tous lors du Green Energy Africa Summit », a indiqué M. Sinclair.

Il a ajouté que les deux conférences « espèrent favoriser un plus grand dialogue afin de promouvoir les intérêts de l’Afrique pour les Africains ».

« Nous sommes fiers de faire en sorte que cela se produise et de créer des opportunités qui stimulent les investissements, les transactions et les partenariats qui façonneront un avenir meilleur pour l’Afrique et ses habitants », a-t-il conclu.