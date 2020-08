Af’Sud : « Le racisme est barbare et doit disparaître » (opposant)

Le racisme contre les Noirs est barbare et devrait être éliminé de toutes les sociétés à travers le monde, a déclaré mercredi un des chefs de l’opposition sud-africaine.Le Chargé de la discipline au sein du parti des Combattants de la liberté économique (EFF, opposition parlementaire), Floyd Shivambu, s’exprimait sur le sujet lors d’un débat virtuel à l’Assemblée nationale sur la solidarité avec le mouvement Black Lives Matter au Cap.

Le thème du débat était: « Renforcer l’engagement de tous les Sud-Africains à affronter et vaincre le racisme individuel et institutionnalisé dans notre société et partout où il existe ».

« Le racisme est ce qui a conduit à l’esclavage, au colonialisme, à l’invasion continue de nos terres et au vol continu des ressources africaines », a poursuivi Shivambu.

Il a ajouté que le racisme « est la brutalité policière permanente contre les Noirs dans de nombreuses régions du monde ».

« Le racisme, c’est quand une pandémie commence en Chine parmi son propre peuple, mais la responsabilité est attribuée aux Noirs, ils sont attaqués et agressés pour avoir amené la Covid-19 dans leurs communautés », a déclaré le leader politique.

Shivambu a également comparé le racisme à « une idéologie et le principe sous-jacent du capitalisme ».

Outre le mouvement Black Lives Matter, le débat a également été enrichi par les joueurs de cricket noirs de ce pays qui se sont récemment plaints dans la presse d’être isolés et ignorés par leurs coéquipiers blancs lors de sorties sur le terrain.

De son côté, le ministre sud-africain de la Justice et du Développement constitutionnel, Ronald Lamola, a déclaré que la nation devait résoudre les problèmes de classe et de race qui continuent de hanter le pays aujourd’hui.

« Lorsque nous parlons de BlackLivesMatter, nous devons comprendre que cela fait partie de notre héritage historique. Nous vivons dans un monde où le colonialisme, l’héritage du capitalisme raciste et son inégalité raciale omniprésente, persiste encore », a conclu Lamola.