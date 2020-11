Le bilan de ce périple rwandais affiche deux succès et un revers pour les Léopards de la RDC. De quoi présager un bon départ pour la qualification à la phase finale qui aura lieu dans la capitale rwandaise du 24 août au 5 septembre 2021.

Les Léopards basketball messieurs de la RDC ont bouclé, dimanche 29 novembre, la deuxième fenêtre des éliminatoires de l’Afrobasket 2021 à Kigali.

La RDC n’aura besoin que d’une victoire lors de la troisième fenêtre prévue en février 2021 à Tunis. A Kigali Arena, les Léopards se sont imposés, d’abord contre la RCA (55-51), le vendredi 27 novembre, dans une rencontre très disputée. L’avance acquise aux trois premiers quart-temps (15-16, 10-17 et 13-20) avaient permis aux congolais de l’emporter avec deux paniers d’écart en dépit d’un dernier quart-temps catastrophique dominé par les fauves de Bas-Oubangi (13-2).

Le samedi 28 novembre, face aux Tunisiens, champion en titre et tombeurs des malgaches lors de la première journée (89-52), Les Léopards avaient remporté deux quart-temps, le premier et dernier (22-19 et 16-9) mais cela n’a pas suffi à combler le match raté aux deuxième et troisième quart-temps (4-16 et 8-17). Ils se sont inclinés (50-61) pendant que la RCA se réveillait devant Madagascar (79-95).