Afrique : 2020, une année sportive à nulle autre pareille

Le nouveau coronavirus a tronqué l’agenda sportif sur le continent noir, mais des athlètes africains ont pu réchauffer les cœurs avec des performances de haute volée.La Coupe d’Afrique des nations aurait dû démarrer dans trois jours exactement. Hélas ! Le Cameroun va attendre un an de plus pour accueillir le gratin du foot continental. A cause de la Covid-19 qui s’est propagée dans le monde entier.

Le Championnat d’Afrique des nations (Chan), initialement prévu du 4 au 25 avril 2020, a connu le même sort. Finalement, la 6e édition de cette joute réservée aux joueurs évoluant sur le continent se tiendra du 16 janvier au 7 février 2021 au pays des Lions indomptables.

A la mi-mars de la précédente année, la quasi-totalité des championnats nationaux de foot ont été interrompus. Dans certains cas, le jeu a pu reprendre comme au Maroc. Par contre, des ligues comme celle du Sénégal ont tout simplement abdiqué face au risque grandissant.

La pandémie a contraint la Confédération africaine de football (Caf) à reprogrammer les 3e et 4e journées des éliminatoires de la prochaine Can. L’instance faîtière a également annulé la Coupe d’Afrique des nations féminine.

Idem pour la cérémonie des Caf Awards durant laquelle les meilleurs acteurs du foot africain sur l’année civile sont récompensés. Pourtant, 2020 avait débuté sous de bons auspices avec la désignation, au pied des pyramides égyptiennes, de l’international sénégalais Sadio Mané comme meilleur joueur africain. Devant son coéquipier à Liverpool (Premier League anglaise), Mohamed Salah.

A propos des tournois interclubs, un format inédit (le Final Four) a permis de sauver la Coupe de la Caf qui avait été suspendue. Les villes de Casablanca et Rabat au Maroc ont été choisies pour abriter les duels sur un match sec au lieu des oppositions en aller-retour.

Un club du Royaume chérifien, la Renaissance Sportive de Berkane, s’est emparé du trophée aux dépens de Pyramids FC (Egypte). L’unique but du défenseur central burkinabè, Issoufou Dayo, a suffi au bonheur des Marocains.

Quant à la Ligue africaine des champions, Al Ahly a disposé (1-2) en finale du Zamalek, son éternel rival cairote. C’est un 9e sacre pour le meilleur club africain du siècle dernier.

Signe de l’intérêt sans cesse croissant de l’Occident pour nos perles, Victor Oshimen a rejoint Naples pour 81,3 millions d’euros (bonus compris). Le Nigérian est désormais le joueur africain le plus cher.

Chute libre

Au plan administratif, Ahmad Ahmad a été éjecté de son siège de président de la Caf. Une enquête diligentée par la Commission d’éthique de la Fédération internationale de football association (Fifa) a eu raison du Malgache ayant par la suite fait appel auprès du Tribunal arbitral du sport (Tas).

Les déboires judiciaires du successeur d’Issa Hayatou ouvrent, pour le moment, un boulevard à Augustin Senghor (Sénégal), Jacques Anouma (Côte d’Ivoire), Ahmed Yahya (Mauritanie) et Patrice Motsepe (Afrique du Sud) qui briguent la présidence de la Caf.

Sur le parquet, les douze meilleurs clubs du continent devaient s’affronter dans le cadre de la Ligue africaine de basketball (Bal) annoncée en grande pompe en février 2019. Même avec la formule raccourcie, cette compétition n’a pas eu lieu en 2020. Au courant du premier semestre de l’année en cours, les organisateurs espèrent tenir ce mini-tournoi à Kigali (Rwanda).

En athlétisme, Hugues-Fabrice Zango a établi un nouveau record d’Afrique en triple saut. En effet, le Burkinabè a effectué un essai de 17,77 mètres au meeting en salle de Paris. Ce jour-là, le médaillé de bronze aux Mondiaux de Doha a devancé le Français Melvin Raffin (16,91 mètres).

Joshua Cheptegei a fait mieux en devenant le nouveau recordman du monde sur 10.000 mètres. L’Ougandais a parcouru la distance en 26 minutes et 11 secondes. Du coup, il efface des tablettes l’Ethiopien Kenenisa Bekele.

Pour sa part, le Kenyan Kibiwott Kandie (24 ans) a battu, avec un chrono de 57 minutes et 32 secondes, le record du monde du semi-marathon hommes jusque-là détenu par Geoffrey Kamworor.

Caster Semenya a été moins heureuse en perdant son appel devant le Tribunal fédéral suisse contre la restriction des niveaux de testostérone chez les coureuses. La Sud-africaine ne digère pas la nouvelle règle de World Athletics (ex-IAAF) sur les différences de développement sexuel.

A la tête de cette instance internationale pendant une dizaine d’années, Lamine Diack (87 ans) a été condamné à 4 ans de prison dont deux avec sursis pour son implication dans un réseau de corruption destiné à dissimuler des cas de dopage d’athlètes russes. Le Sénégalais était assigné à résidence dans la capitale française depuis novembre 2015.

Etoiles éteintes

Au Sénégal, la première victime du coronavirus est une célébrité : Pape Diouf, l’ex-président de l’Olympique de Marseille. Le 29 novembre dernier, c’est autour de Pape Bouba Diop de tirer sa révérence à 42 ans. L’ancien milieu de terrain de l’équipe nationale de foot du Sénégal avait offert à son pays une victoire de prestige face à la France lors de l’ouverture de la Coupe du monde 2002.

Considéré comme le plus grand joueur gambien de tous les temps, Momodou Njie dit Biri Biri est décédé à l’âge de 72 ans. Le capitaine du Cameroun au Mondial 90, Stephen Tataw et son compatriote Ephrem M’Bom ont aussi poussé leur dernier souffle. Tout comme les Marocains Larbi Chebbak et Mohamed Abarhoun. Léon Mokuna Mutombo, premier footballeur de la RDC à jouer en Europe, a rendu l’âme à 90 ans.