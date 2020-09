Les votes sont ouverts en ligne sur le site de l’événement pour les stars congolaises Fally Ipupa, Dadju, Gaz Mawete, Ninho, Innos’B et BM, toutes nominées dans la même catégorie, et qui volent la vedette aux artistes de la sous-région suivis de trois Angolais, en l’occurrence Matias Damiaso, Anselmo Ralph, et C4 Pedro ainsi que du Camerounais TayC.

Le drapeau de la RDC flotte dans huit catégories différentes de la septième édition de l’African Muzik Magazine Awards and Music Festival (Afrimma 2020) prévue le 15 novembre sur le thème « Destination Africa ». Celle du meilleur chanteur d’Afrique centrale donne la part belle à la RDC en proposant six de ses stars sur les dix nominées. Ensuite, il y a ceux qui sont les plus vernis ou plutôt populaires, devrait-on dire, comme Fally qui, déjà sacré meilleur chanteur d’Afrique centrale en 2019, revient en plus dans quatre autres catégories cette fois : « Artiste de l’année, Meilleur concert live, Meilleur artiste francophone et Vidéo Afrimma de l’année ». Pour cette dernière, il est nominé en binôme avec Gaz Mawete pour le clip de leur featuring C’est raté. Le jeune kinois est de son côté aussi assez présent dans la liste des nominés de cette édition à noter qu’il revient avec Dadju et Innos’B dans la sélection du « Meilleur artiste francophone ».

Bien en vue au niveau international, Gaz Mawete et Innos’B sont tous deux nominés dans trois catégories. Pour le dernier, il faut ajouter aux deux premières catégories susmentionnées celle de la « Meilleure collaboration » pour son feat avec le Tanzanien Diamond Platnumz dans Yope Remix. Par ailleurs, les couleurs nationales sont également au rendez-vous du « Meilleur groupe africain » avec 4KEUS. Et, pour le « Meilleur du gospel », c’est Icha Kavons qui porte l’étendard congolais.

Premier Salon Afrimma Virtual Awards

Coup de chapeau pour la jeune génération de la musique congolaise qui fait ses preuves et réussit plutôt bien à se faire apprécier sur la scène internationale. Avec ou sans l’aura que peut leur procurer la collaboration avec leurs aînés, notamment le cas de Gaz Mawete dont le featuring avec Fally a eu du bon. Elle a, dans une certaine mesure, servi à impulser davantage une carrière déjà en plein envol. Néanmoins, il reste vrai que le protégé de Bomayé Muzik, tout comme Innos’B, ont percé à partir de la RDC. Les deux jeunes chanteurs ont en commun leur passage glorieux au télé-crochet Vodacom Superstar et Vodacom Best of the Best qui leur a servi de tremplin. Lauréat de la première édition de Vodacom Superstar Innos’B en 2010, alors à peine adolescent, âgé de seulement treize ans à l’époque. Pour sa part, Gaz Mawete a remporté la palme de Vodacom Best of the Best all star en 2017.

Pour ce qui tient à la septième édition de l’Afrimma, l’organisation annonce la tenue du « tout premier Salon Afrimma Virtual Awards » qui mettra le focus vers l’Afrique dans l’esprit du thème « Destination Africa ». Le rendez-vous de 2020 est d’ores et déjà présenté comme « la meilleure expérience de tous les temps avec un week-end complet d’activités ». En sus de la cérémonie de bienvenue, il est annoncé « un défilé de mode, des séances de rencontre et d’accueil ». L’incontournable remise de prix avec tapis rouge. Les mélomanes qui sont, depuis 2014, invités à célébrer avec faste la beauté et la diversité de la musique africaine doivent s’attendre à vivre des moments inédits autour d’« un festival de musique, une after party et bien plus encore », a promis l’organisation.