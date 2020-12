Ce prix récompense une année très particulière pour le chanteur et copositeur Fally Ipupa qui a réuni 20.000 personnes le 28 février dernier à l’Accor Arena avant d’être contraint comme tous les artistes à une pause professionnelle. Ce concert a été le dernier de l’année 2020 en France, les grands rassemblements ayant été interdits dès le lendemain…

Il sied de noter que, ce prix récompense une année pleine pour cet artiste congolais sur le plan musical avec des titres qui ont fait chanter et danser aux quatre coins du monde.

2020 c’est une année où l’artiste a réussi le pari de remplir la salle mythique de l‘AccorHotels Arena (ex Bercy).

Cette année confirme que Fally est l’un des artistes les plus talentueux de sa génération et la tête d’affiche musicale du continent. Mais ce prix ne récompense pas seulement le talent et les millions de vues du natif de Kinshasa, c’est la récompense d’un artiste qui partage depuis plus de 20 ans des valeurs de partage et de solidarité, un artiste qui prône la paix et l’amour.

L’année 2020 fini pour Fally Ipupa sur la sortie de son nouvel opus #Tokooos2 le 18 décembre dernier, le chanteur congolais a choisi Africa Radio ce jour-là pour lancer son album et recevoir son prix.