L’Observatoire de la Dépense Publique (ODEP), révèle qu’il va déposer le dossier de dénonciation sur l’affaire Transco ce jeudi au Parquet de Matete.

La plateforme des organisations de la société civile œuvrant dans le secteur des finances publiques, avait dans un rapport pointé la responsabilité supposée de José Makila, ancien Vice-premier ministre chargé des transports et voies de communication, sur certaines pratiques jugées floues dans la gestion des financières de cette société.

Dans une interview accordée à nos confrères de l’actualité.cd, le Professeur Florimond Muteba, président du conseil d’administration de l’ODEP, expliquait: « Nous avons des échanges entre lui et la société, les réactions du Directeur général et les courriers adressés. Nous avons tout cela. Il l’a autorisé. Nous ODEP, nous n’affirmons pas des choses en l’air. Nous travaillons toujours sur base des faits. Le moment venu nous mettrons toutes ces preuves à la disposition de ceux qui veulent l’avoir. Nous sommes sereins. Notre réaction se fera d’une manière rationnelle. Nous sommes en train de constituer le collectif pour réagir et défendre l’ODEP et la population ».

Il sied de signaler que, l’ODEP avait demandé aux cours et tribunaux de se saisir d’office du dossier, d’ouvrir des enquêtes et entendre toutes les personnalités impliquées dans « l’affaire Transco ». D’abord les deux anciens Ministres des transports et voie de communication (2013-2019), le premier pour avoir acheté des bus en violation de la procédure des marchés publics en vigueur. Le second pour avoir ordonné en décembre 2018 un emprunt de USD 910.000 auprès d’une banque, « utilisés pour la campagne électorale en lieu et place de la relance de la société ».