Affaire Mukuna : Louis d’or Balekelayi tient à éclairer l’opinion publique sur cette question

L’ancien journaliste et candidat député national pour le compte du Mouvement pour l’Intégrité du Peuple (MIP), parti membre du Front Commun pour le Congo (FCC), Louis d’or Balekelayi tient à éclairer l’opinion publique nationale et internationale sur cette question.

D’entrée de jeu, Louis d’or Balekelayi qui revendique ses origines Kasaiennes, tout en précisant que personne alors personne ne peut l’acheter pour dire des choses en l’air parce que précise-t-il, très sérieux, je ne suis ni vendable, ni achetable. Et qu’à ce titre, je ne peux trahir mes origines pour un gain quel qu’il soit et d’où qu’il vienne, le dossier qui oppose le Prédicateur Mukuna à Mamie Tshibola, selon des sources proches du dossier à l’ACK, remonte à bien longtemps.

Juste après la mort du Prophète Kantshia, ex-mari légitime de Mamie Tshibola et très proche collaborateur du prédicateur et Évêque honoraire Pascal Mukuna.

A cette époque, fait remarquer l’élu du Mont-Amba privé de son siège en violation de la constitution sous le régime actuel, le Mouvement Éveil patriotique sponsorisé politiquement n’avait pas encore vu le jour. Mais les relations sexuelles vraies ou fausses auraient (on attend le procès) déjà eu lieu selon les audios de la victime Tshibola ainsi que les vraies vidéos ou montage en circulation sur la toile.

A noter que si notre Frère Mukuna est aujourd’hui à Makala, c’est qu’il y a quelque chose de vrai que le magistrat a perçu dans l’audition du premier jour. Présomption d’innocence oblige également.

De ce fait, quand on sait que la dénonciation de l’évêque honoraire Mukuna contre le Président honoraire Joseph Kabila date d’il y a environ dix jours, on peut si l’on est rationnel et objectif, non tribaliste, comprendre que le viol s’il est établi, serait antérieur à la dénonciation que les gens de mauvaise foi ne devraient pas confondre avec une plainte contre Joseph Kabila.

Il n’y a pas de plainte contre Joseph Kabila Kabange. C’est une diversion pour détourner l’attention de la population de l’impasse généralisée où se trouve le pays depuis un temps. Encore faudra-t-il que Monsieur Mukuna désormais Évêque honoraire, vu la clameur publique suscitée par le scandale sexuel, apporte des preuves de ses allégations sous peine de tomber lui-même sous le coup de l’infraction de dénonciation calomnieuse.

Outre la plainte des petits-fils et arrière-petits-fils de Mzee Laurent Désiré Kabila qui exige de l’évêque Émérite des précisions sur la mort de leur Grand-Père, Mukuna s’est mis dans les mauvais draps à cause de la main noire interne et externe qui l’a poussé à la faute avant de le lâcher, martèle Louis d’or Balekelayi.

De ce qui précède, le journaliste élu Député national, d’origine Kasaienne qui voit son espace Grand Kasaï victime de l’opprobre à cause de l’instrumentation dont Pascal Mukuna qui avait pourtant incarné l’espoir des milliers des fidèles de l’église ACK où il a prié par le passé, avant de s’en retirer pour des raisons personnelles, demande aux politiciens connus pour leur rôle derrière Mukuna et les forces négatives étrangères d’arrêter ce jeu.

« Ce n’est pas un honneur pour notre Espace d’origine. Surtout le discours xénophobe récemment tenu par l’évêque honoraire contre le Président honoraire peut avoir des conséquences sur les originaires du Grand Kasaï dans les provinces d’expression swahiliphone comme en 1992 », regrette Louis d’or Balekelayi avant d’appeler les Kasaiens à un comportement exemplaire vis-à-vis d’autres ethnies et tribus de la RDC.

Et de conclure que « j’ai souvent mal quand je constate qu’à cause du comportement des politiciens de notre espace, les Kasaiens sont rejetés, et mal aimés même quand ils cherchent une maison à louer ici à Kinshasa », insiste-t-il, larmes aux yeux.

Louis d’or Balekelayi invite les ressortissants d’autres provinces au nom de l’unité nationale à considérer que tous les Kasaiens ne font pas la politique et ne sont pas d’un même parti politique pour être victimes des égarements des politiciens.

Que Dieu bénisse l’espace Grand Kasaï, ses filles et fils de tous bords, que Dieu bénisse la RDC, unie, forte et prospère.

Louis d’or Balekelayi