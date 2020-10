En réaction à l’intervention de Rubarwa à l’Assemblée nationale, l’honorable Ndjoli pense que le ministre Azarias Ruberwa devrait prendre du recul sur la question de Minembwe afin de permettre à la République de régler avec sérénité cette question, surtout à cause de sa proximité avec les banyamulenges et de son implication dans cette affaire depuis 1998.

Le député national Jacques Ndjoli a réagi aux réponses fournies par le ministre de la décentralisation et réformes institutionnelles, Azarias Ruberwa lundi 19 octobre devant les députés nationaux.

« Je lui demande de prendre de la distance. Il est Ministre de la République. La question de ce décret controversé concerne l’ensemble de la République, mais il y aussi sa proximité et son implication pour ce dossier depuis 1998. Je crois que pour un Etat impartial et neutre et pour la protection de la population Banyamulenge, je ne crois pas que le ministre soit la personne la mieux indiquée pour régler toute ces questions de cohabitation notamment dans cette zone trouble », a dit le MLC Jacques Ndjoli.

L’honorable Jacques Ndjoli propose même la mutation d’Azarias Ruberwa vers le Ministère de la Justice par exemple afin de permettre à la République de “régler avec sérénité cette question’.

Le ministre de la décentralisation et réformes institutionnelles, Azarias Ruberwa, s’est expliqué lundi 19 octobre à l’Assemblée nationale sur l’installation des animateurs de la commune rurale de Minembwe. Il a par ailleurs, demandé 48 heures au bureau de la chambre basse du parlement congolais, pour revenir répondre à toutes les préoccupations des élus nationaux.