A en croire le député national Muhindo Nzanghi, l’interpellation du ministre Azarias Ruberwa, va être programmé pour cette semaine. L’homme de la décentralisation va donc s’expliquer devant la représentation nationale sur sa république de Minembwe.

Le député national Muhindo Nzanghi, initiateur de l’interpellation contre Azarias Ruberwa au sujet de l’installation du bourgmestre de la commune rurale de Minembwe, a indiqué à la presse que, « dans quelques heures, le communiqué sur la plénière sera publié par le bureau de l’Assemblée nationale. Nous avons posé de questions précises au ministre, notamment celles liées à l’installation frauduleuse et tonitruante des autorités de la commune rurale de Minembwe » dit-il.

La position du président de la République Félix Tshisekedi sur cette question de Minembwe, a été saluée par les élus nationaux. « Nous sommes très contents parce que le Chef de l’Etat a abordé la question dans le même sens que nous. Nous attendons les explications du ministre afin de dévoiler la suite que nous réserverons à notre initiative ».

Il sied de signaler que, Me Azarias Ruberwa à au cours d’une conférence de presse qu’il a tenue hier, a jure n’avoir « jamais installé le bourgmestre de Minembwe au Sud-Kivu. On me l’a attribué de façon extrêmement abusive et mensongère », s’est-il justifié.

Pour rappel, le2 octobre dernier, le député de Lamuka Muhindo Nzanghi avait interpellé le ministre de la Décentralisation pour qu’il s’explique sur la création et l’installation du maire de la commune rurale de Minembwe au Nord-Kivu.