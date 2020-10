Martin Fayulu est arrivé au Groupe d’intervention mobile de la Police situé à la place Echangeur, ce mercredi 14 octobre 2020, pour exiger que sa voiture soit réparée.

Le leader de la formation politique Engagement pour la Citoyenneté et le Développement (ECIDé) prévient qu’il ne partira pas. « Si on ne répare pas ma voiture, je ne partirais pas d’ici. Vous me connaissez », a prévenu le nouveau coordonnateur de la coalition LAMUKA.

Rappelons tout de même que, les éléments de la Police Nationale Congolaise (PNC), ont crevé les pneus de la Jeep de Martin Fayulu pour l’empêcher de marcher.

Il sied de signaler que, cette marche qui avait pour fin de protester contre l’installation du bourgmestre de la commune rurale de Minembwe, n’avait pas été autorisée par Gentiny Ngobila gouverneur de la ville province de Kinshasa.