Par ici l’intégralité de la décision de la CAF qui douche les espoirs de la Fédération Congolaise de Football association (FECOFA), qui espérait gagner sur le papier ce qu’elle a perdu sur le terrain face aux Panthères du Gabon.

JURY DISCIPLINAIRE DE LA CAF

DECISION 001 – CAI – 24.05.2021

Secrétaire Général

Fédération Congolaise de Football Association

Le Caire, le 26 mai 2021

Objet : Plainte soumise par la FECOFA contre le joueur Guelor Kanga Kaku de l’équipe nationale du Gabon

Monsieur le Secrétaire Général,

Nous vous transmettons par la présente la décision du Jury disciplinaire de la CAF composé de:

M. Raymond Hack (Afrique du Sud)

M. Issa Sama (Burkina Faso)

M. Youssouf Ali Djae (Comores)

Président

Membre

Membre

Ont été également présents :

M. Yassin O. Robleh (CAF)

Mme Amina Kassem (CAF)

Mme Sarah El Adawy (CAF)

Coordinateur des Organes Indépendants

Chef de Discipline

Officier de Discipline

Lors de ses réunions tenues le 9 mai 2021 et le 24 mai 2021, le Jury a examiné tous les documents relatifs au sujet cité en rubrique. Le jury a également entendu les plaidoiries de la partie Congolaise ainsi que la partie Gabonaise, représentées par :

M. Belge SITUATALA MATULUAKILA M. José MADJEKU ZAMBAKOKO

Secrétaire Général a.i, FECOFA

Conseiller FECOFA

M. Nkoulou Ondo Hilarion Carly Mme Mackita Maude Yacine

Président de la commission Juridique de la FEGAFOOT

Chef de Département de la Commission juridique FEGAFOOT

FAITS :

La Fédération Congolaise de Football Association (Ci-après la FECOFA) a porté plainte auprès de la CAF

sur l’existence qu’une fraude a été orchestrée sur l’identité du joueur GUELOR KANGA enregistré par la Fédération Gabonaise de Football (Ci-après la FEGAFOOT) comme étant citoyen originaire du Gabon ».

La FECOFA dans sa plainte prétend que la vraie identité du joueur est KIAKU KIAKU KIANGANI Guelor né le 08 octobre 1985 à Kinshasa et que ce dernier est d’origine Congolaise. Ainsi elle soutient que l’enregistrement du joueur au sein de la FEGAFOOT comme joueur international évoluant avec la fédération Gabonaise de Football serait frauduleux et que son éligibilité devrait être remise en cause.

Sur la base de ces dénonciations, le jury disciplinaire de la CAF a ouvert une enquête et a demandé aux différentes parties la production des preuves en leur possession. En outre, le Jury disciplinaire a également auditionné les parties afin de mieux saisir la portée de leurs prétentions et des preuves soutenues.

Considérants

Considérant les statuts de la CAF et de la FIFA ;

; Considérant les Articles 5, 6, 7 et suivants des règlements d’application des statuts de la FIFA

Considérant les articles 10, 31, 33 et 43 du code disciplinaire de la CAF ;

1. Considérant d’une part, les prétentions de la FECOFA portant sur l’existence d’une falsification del’identité du joueur en question ainsi que les éléments présentés par cette dernière à savoir entre autres :

acte de succession de l’immeuble familial sis 162 Avenue Bosenge ; 2) attestation de composition familiale ; 3) formulaire de demande de passeport Monsieur Nsiala Nkanga William père du joueur en question ; 4) fiche d’identification des grands parents ; 5) Réquisitoire d’information relative à l’identification du joueur ; 6) CENI, enrôlement de Monsieur Kiaku Kiaku Kiangani Guelor né à kinshasa le 08 octobre 1985 ;

Considérant d’autre part, les prétentions de la FEGAFOOT ainsi que les éléments de preuve soumis par cette dernière, à savoir entre autres : 1) l’acte de naissance du joueur Guelor Kanga KIAKU ; 2) le passeport du joueur, 3) le passeport sportif du joueur ; 4) copies licences Club Gabonais du joueur ; 5) parcours sportif européen du joueur ;

3. Constatant que le joueur Guelor Kanga Kaku est enregistré sur le système CMS de la CAF comme étantde nationalité Gabonaise et ayant participé depuis 2008 à l’ensemble des compétitions de la CAF avec l’équipe nationale du Gabon et les équipes Gabonaises en compétitions interclubs ;

4. Au demeurant, après avoir examiné tous ces éléments, le Jury Disciplinaire estime que les prétentionsde la FECOFA ainsi que les éléments présentés par cette dernière n’ont pas été jugés probants et suffisants pour établir la matérialité d’une falsification de l’identité du joueur de la part de la FEGAFOOT ; En outre le jury disciplinaire n’a pu constater aucune irrégularité concernant l’éligibilité du joueur en question, ni de son enregistrement au sein de la CAF ;

DECISION :

Le Jury Disciplinaire de la CAF rejette purement et simplement la plainte de la FECOFA.

Voies de recours :

Cette décision peut être attaquée devant le Jury d’Appel de la CAF conformément aux dispositions des articles 54, 55, 56, 57 et 58 du Code Disciplinaire de la CAF.

Source : CAF