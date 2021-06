Le conseiller diplomatique de Joseph Kabila, Kikaya Bin Karubi a déposé une plainte au Parquet général près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe contre le journaliste Israël Mutombo, qui l’a cité au cours d’une émission comme l’un des bénéficiaires d’une carte de crédit Visa liée au trésor public.

« Vous avez suivi les déclarations faites par Monsieur Israël Mutombo disant que moi Barnabé Kikaya Bin Karubi, je détiens par devers moi une carte de crédit Visa qui est lié au trésor public. Ces déclarations sont de nature à entamer ma réputation d’homme politique et elles ont été faites de manière violente au point de provoquer un assassinat politique de ma personne », a déclaré Barnabé Kikaya Bin Karubi.

Et d’ajoute : « je suis venu ici en justice accompagné de mes avocats conseil pour que Monsieur Israël Mutombo vienne présenter les preuves de ce qu’il avance. D’ores et déjà, je peux vous dire que toutes les déclarations sont fausses et archi fausses. Je n’ai jamais utilisé une carte de crédit liée au trésor public en dehors des fonctions que j’ai occupé pour servir le pays. Nous venons ouvrir un dossier et nous attendons des réponses devant les juges ».

Pour rappel, l’Inspection générale des finances a révélé que certaines personnes sans qualité détenaient des cartes de crédit Visa. L’IGF qui confirme l’existence de ces cartes crédits liées au compte général du trésor via les comptes RME de la Banque centrale du Congo(BCC), dément être liée à la liste des bénéficiaires desdites cartes qui circule dans les réseaux sociaux.