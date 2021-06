Le député national du Mouvement de Libération du Congo ( MLC), le professeur Daniel Mbau membre de l’Union sacrée de la nation, estime que la problématique de dotation de 500 jeeps aux élus est une pratique normale au sein de la chambre basse du parlement congolais.

Le rapporteur de la Commission politico-administrive et juridique (PAJ) de l’assemblée nationale , a dans une mise au point, demande à la population de ne pas se laisser berner et manipuler par des déclarations politiciennes. Ce cadre du MLC de Jean-Pierre Bemba souligne que ce n’est pas une innovation inopportune et spécifique de la législature en cours, car rappelle-t-il, « les députés nationaux des anciennes législatures avaient bénéficié eux aussi des mêmes avantages, qui ont d’ailleurs été réédités en 2006 comme en 2011 ».

Et d’ajoute: « cette question n’est pas une invention du bureau Mboso, mais une pratique courante dans les institutions publiques dont notamment le Parlement, le gouvernement, les administrations publiques, l’Enseignement supérieur et universitaire », a-t-il dit.

🛑#RDCongo🇲🇴🇨🇩 Jeeps aux députés nationaux : "Ce n’est pas une innovation, j'appelle la population à ne pas se laisser manipuler". Daniel Mbau via @Hu_infos_Web pic.twitter.com/AuqISKrP6l — hu infos web (@Hu_infos_Web) June 22, 2021

Pour rappel, le speaker de la chambre basse du parlement Christophe Mboso N’Kodia a invité tout député nationaux qui jugent contraire cette pratique (dotation de 500 jeeps) à se désengager publiquement.