Affaire 200 millions € : « Si on apprend que quelque chose de mal est arrivé à A.Yuma, je vais donner un mot d’ordre » (Shadary)

Le secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, (PPRD), menace de paralyser le pays si le malheur arrive à Albert Yuma empêtré dans l’affaire dit 200 millions €.

« Qu’ils expliquent pourquoi les gens poursuivent le PCA de la Gecamines. Vous le connaissez ? Il n’a rien fait. On lui cherche une faute. Quelle faute ? Si on apprend que quelque chose de mal lui est arrivé, je vais donner un mot d’ordre et on va paralyser le pays… » a averti Emmanuel Ramazani Shadary.

Voilà plus de 6 mois que la Gecamines, puissante société minière de la RDC, fait l’objet d’un bras de fer entre le président de la République et ses alliés du FCC alignés derrière l’ex président Joseph Kabila.

Le FCC a bloqué l’application des ordonnances présidentielles nommant des nouveaux mandataires publics. Ce qui a le don d’irriter Félix Tshisekedi qui voit son autorité sapée.

C’est dans ce contexte de lutte pour le contrôle de la Gecamines que s’est invitée l’affaire 200 millions €. Un prêt de Ventora à Gecamines de 128 millions € sur lequel enquête la justice depuis 2 mois.