Affaire 100 jours de Félix : 10 sociétés dans le viseur du procureur général de la République

Les enquêtes sur la gestion et l’exécution des travaux du programme d’urgence des 100 premiers jours du chef de l’État Félix Tshisekedi, se poursuivent dans un rythme accéléré.

Le parquet général de Matete, a, à travers une réquisition à expert émise mardi 14 avril dernier, demandé avec « extrême urgence » au Ministre des Finances, José Sele Yalaghuli, de mettre à sa disposition les relevés et autres documents relatifs aux paiements ou décaissements des fonds opérés en faveur de dix sociétés.

« Le Ministre des Finances a été requis aux fins de prêter son ministère avec comme mission de transmettre les relevés ainsi que tous les documents relatifs aux paiements ou décaissements des fonds des sociétés : TRADE PLUS, CENTRAL MOTORS SARL, CONGO IMMOBILIER, NEW BARON, LEVEQUE INTERNATIONAL AFRIQUE, PIE MARIE CHRISTINE TRADING, AFRICA SERVICE MANAGEMENT SARL, SOCIETE PROBUILD SZTC SARL, SAFRIMEX et SOCIETE KASER 3D en rapport avec les projets inscrits au programme de 100 premiers jours du chef de l’État ou exécutés pendant cette période », indique le document judiciaire.

Rappelons que, depuis des semaines, les choses s’accélèrent avec des interpellations et poursuites judiciaires en cascade des personnalités impliquées dans la gestion ou exécution des travaux dudit programme.