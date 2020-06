AFDC-A : Patrick Djanga proche de Néné Ilunga Nkulu convoqué au parquet

Patrick Djanga, président du regroupement politique Alliance des Forces Démocratiques du Congo et Alliés, branche restée fidèle à Joseph Kabila, est convoqué à comparaître au tribunal de Paix de Kinshasa Nalieme le 2 juillet 2020.

Ce cadre de regroupement politique de Nene Nkulu devra se présenter devant les offices judiciaires du Tribunal de Paix de Ngaliema le 02 juillet 2020 à 9h00 Selon la citation à comparaître, Patrick Djanga devra répondre d’usage de faux en écriture en s’attribuant la qualité du président ad intérim du regroupement politique AFDC-A.

Il n’est pas que cité pour faux en écriture. Selon la citation il répondra aussi d’avoir, méchamment et publiquement, imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de cette personne, ou à l’exposer, au mépris public.

Si ça se trouve, cette citation est peut-être un début vers l’aboutissement du conflit qui existe entre l’AFDC-A resté fidèle au professeur Bahati Lukwebo et celle de Néné Nkulu. L’affaire a été longue et son épilogue risque d’être désastre pour certains députés et ministres.