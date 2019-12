Adoption de l’Eco : le Nigéria promet d’«étudier» la situation (officiel)

Dix jours après l’annonce par huit pays francophones d’Afrique de l’ouest de l’adoption en 2020 de l’Eco comme monnaie unique, le Nigéria, géant économique de la région, a annoncé qu’il allait étudier l’acte historique en vue de réagir «en temps voulu».« Le gouvernement se penchera sur le changement opéré par l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), au sujet de l’Eco, qui devra constituer la monnaie unique de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cedeao) », a notamment déclaré, lundi à Abuja, le Conseiller spécial pour les médias et la communication du Ministre des Finances, du Budget et de la Planification nationale, Yunusa Abdullahi.

Selon les médias locaux, le Nigeria exigerait cinq « conditions non négociables » avant son adhésion à la monnaie unique.

Il s’agit, entre autres, d’écarter toute idée de prélèvement à des fins de dépôt au Trésor français de la monnaie commune des pays composant la future Zone Eco. En outre, le géant ouest-africain ne veut pas d’intermédiaire dans la convertibilité entre l’éco, l’euro et le dollar.

Abuja exige aussi la gestion de l’eco par la Cedeao elle-même, de manière souveraine, sans oublier son impression en Afrique et non en France.

Les pays francophones de la région n’ont pas encore réagi officiellement à ces conditions posées par Abuja.

En attendant, le Ghana a déclaré qu’il pourrait intégrer la future zone monétaire car cette décision permettrait la libre circulation des personnes et des marchandises dans les pays membres de la région de l’Afrique de l’ouest.

