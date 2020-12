Dans une déclaration lue par Rémy Musungayi, la conférence des présidents du regroupement AFDC-A, a affirmé que Modeste Bahati Lukwebo demeure «la seule autorité habilitée à parler au nom et pour le compte de l’AFDC-A ».

Il sied de noter que, pour l’Alliance des forces démocratiques du Congo et Alliés (AFDC-A), le sénateur Modeste Bahati Lukwebo est la seule autorité morale reconnue pour engager cette plate-forme politique auprès de l’«Union sacrée de la Nation», où souffle le vent du renouveau.

Ainsi en a décidé la conférence des présidents des partis et personnalités élargie aux députés et sénateurs ainsi qu’aux députés provinciaux de ce regroupement politique. Assises organisées le lundi 28 décembre dernier à l’hôtel Vénus, à Kinshasa, autour du sénateur Modeste Bahati Lukwebo.

Il faut souligner que, l’objectif de cette rencontre a été de préparer la prochaine audience que va accorder le chef de l’État, Félix Tshisekedi, à cette plate-forme politique dans le cadre de l’Union sacrée de la Nation.

Les participants à cette rencontre de l’hôtel Vénus, ont tous donné les pleins pouvoirs à l’autorité morale de leur regroupement politique pour représenter et engager l’AFDC-A. Et ont dit, à l’unanimité, « suivre attentivement l’évolution de la situation politique en ce moment déterminant de la troisième législature, marquée par la volonté, non équivoque, des fils et filles de la République démocratique du Congo d’ouvrir une nouvelle ère politique à travers l’«Union sacrée de la Nation» initiée par le président Félix Tshisekedi.

Il sied de signaler que, plusieurs parlementaires et députés provinciaux, alors dans la dissidence pilotée par la ministre Néné Nkulu, ont rehaussé de leur présence à cette rencontre. Parmi eux Maguy Rwakabuba, Solange Nye-nyezi et Patrick Munyomo. Sans oublier des députés du Parti travailliste de Steve Mbikayi, autre dissident, qui ont choisi de rentrer au bercail. C’est dans ce sens que la déclaration de circonstance souligne le fait que la porte est grandement ouverte à toutes les brebis égarées.