Accidents : le Maroc a réussi à sauver environ 1.000 vies durant les 4 dernières années (gouvernement)

Le chef du gouvernement marocain, Saad Eddine El Otmani a relevé que le Maroc a réussi à sauver environ 1.000 vies durant les quatre dernières années et jusqu’à la fin de 2020, et ce dans le cadre de la réalisation de l’objectif de la stratégie nationale relatif à la diminution des morts victimes des accidents de la route de 50% à l’horizon 2026. « Derrière chaque accident grave, il y a des vies perdues, des familles qui souffrent et des personnes dont la vie est complètement changée, autant de tragédies quotidiennes de la guerre routière qui nous parlent et nécessitent une réponse collective pour les réduire, surtout dans notre pays où le nombre de décès sur les routes dépasse 3000 personnes chaque année », a-t-il indiqué Rabat, lors de la réunion du comité interministériel chargé de la sécurité routière.

Il a ajouté que le gouvernement a inclus la question de la sécurité routière dans ses engagements afin de réduire le nombre de décès dus aux accidents de la route.

Selon lui, l’année 2020, qui était exceptionnelle à tous les niveaux à cause de la propagation de la pandémie du coronavirus, a enregistré une baisse remarquable des accidents de la route, ainsi que du nombre de morts victimes de ces accidents, à hauteur de 26% par rapport à l’année de référence 2015, explique un communiqué du département du chef du gouvernement.

M. El Otmani a souligné que cette baisse est due principalement à la diminution importante de la circulation suite aux mesures préventives prises par les autorités publiques durant la période du confinement sanitaire,

Le Chef de gouvernement a, en outre, insisté sur la nécessité de maintenir cette tendance baissière au cours de cette année, en vue de réaliser les objectifs fixés, à l’horizon de la 5ème année de la mise en place de la Stratégie nationale de la sécurité routière (2017-2026).

Les membres du comité ont suivi lors de la réunion une présentation autour des statistiques temporaires des accidents de la route au titre de l’année 2020, qui a révélé une baisse des accidents de la route et des accidents meurtriers à hauteur de 17%, ainsi que la diminution des morts à hauteur de 18%, outre la régression des blessés grièvement à hauteur de 22%, fait savoir le communiqué.