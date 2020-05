Acacia Bandubola a été auditionnée par la Commission suivi et évaluation de l’Assemblée nationale

Acacia Bandubola ministre de l’économie a été auditionnée comme prévu, lundi 25 mai dernier, par la commission suivi et évaluation des commissions suivi et évaluation des lois, résolutions, recommandations et politiques publiques de l’Assemblée Nationale.

L’audition de la ministre de l’Economie a essentiellement porté sur l’application des mesures prises par le Gouvernement, afin de faire face aux effets néfastes de la pandémie de Covid-19 sur l’économie de la RDC. Un délai de 48 heures a ainsi été accordé à la ministre afin de répondre aux préoccupations des élus nationaux.

Dans le cadre de l’atténuation des effets néfastes de la pandémie de la Covid-19 sur l’économie nationale, le Gouvernement avait pris un train de mesures exceptionnelles à échéance immédiate, destinées notamment à soutenir l’offre, éviter la faillite des entreprises, préserver le pouvoir d’achat des ménages.

Parmi ces mesures, il y a entre autres l’exonération des impôts, droits, taxes et redevances sur l’importation et la vente des intrants et produits pharmaceutiques.

Mais également les exonérations d’impôts, taxes et redevances sur les matériels et équipements médicaux pendant une période de six mois. Il a également été décidé de la suspension pendant trois mois, du paiement de l’impôt sur le revenu locatif à charge des entreprises.