Après son concert avorté pour non-respect de contrat de la part de l’organisateur, le chanteur congolais Ferre Gola a souhaité quitter la Côte d’Ivoire en laissant ses fans contents et satisfaits.

« Nous sommes donc tombés d’accord pour reporter le concert, afin de rattraper ce moment de fête et d’émotions raté le 13 février dernier », a fait savoir l’artiste congolais qui séjourne encore en Côte d’Ivoire.

Conscient des dommages causés à ses fans qui s’étaient déjà procurés les billets pour prendre part à son show, Le congolais Férre Gola a tenu à les rassurer. « Vous n’avez donc rien à faire, les billets restent valables sur la nouvelle date: Samedi 20 février prochain. Les autres peuvent acheter au même prix », a-t-il poursuivi.

Signalons que, ce prochain concert sera livré le samedi 20 février prochain, « pour faire du Palais de la Culture (Salle Louga François) un lieu de fête et d’émotions, un lieu où on se retrouvera pour chanter, danser et vibrer ensemble sur la Rumba Congolaise, promet Hervé Gola alias Le Padre.