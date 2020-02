Abdoulaye Wade et les hydrocarbures au menu de la presse sénégalaise

Les quotidiens sénégalais parvenus vendredi à APA s’intéressent principalement aux hydrocarbures et à la sortie de l’ex-président Wade demandant à l’Etat de rapatrier les Sénégalais bloqués à Wuhan, en Chine, à cause de l’épidémie à coronavirus.L’Observateur titre sur le secteur des hydrocarbures et pointe « le pari risqué de Macky Sall à Petrosen », la société nationale du pétrole. S’il « n’est pas évident que l’Etat réussisse là où des grands groupes pétroliers ont échoué », le journal relève les rôles de Manar Sall et Joseph Medou, « les nouvelles têtes du président ».

Pour René Lake, consultant en stratégie internationale, « le Sénégal doit faire attention » parce que « ce qui intéresse les dirigeants occidentaux en visite officielle, ce sont les questions en partie liées au pétrole et au gaz ».

L’AS s’intéresse aussi au secteur du pétrole qui est « dans la tourmente » à cause d’arrêts récurrents de la SAR, des dettes de l’Etat et de « l’autoritarisme » du DG de Petrosen.

Le Quotidien dévoile « le plan ORSEC de Wade », l’ex-président sénégalais qui demande de « rapatrier les 13 étudiants » sénégalais bloqués à Wuhan, l’épicentre chinois du coronavirus.

« Quand une maison brûle, on ne réfléchit pas », souligne Abdoulaye Wade qui « met en demeure Macky » Sall dans Sud Quotidien et le « presse » dans Walf Quotidien.

Sur un autre sujet, Vox Populi note une « discorde jusqu’au sein de la majorité » à propos de la proposition de statut spécial pour Dakar, la capitale sénégalaise. Pour le maire opposant Barthélémy Dias, elle « risque d’être la goutte d’eau qui va faire déborder le vase ».

