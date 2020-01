A Madagascar, la détresse des inondés de Marovoay

A perte de vue, il n’y a plus que de l’eau. La semaine dernière, des pluies diluviennes ont noyé les rizières, les rues et les baraques de Marovoay, dans le nord-ouest de Madagascar, et plongé ses habitants dans le dénuement le plus total.

Dans le quartier de Tsimahajao, Marie Jeanne Sofia, 38 ans, a tout perdu. Sa maison, ses cultures et, plus grave encore, tous ses stocks de nourriture.

« Tout a été emporté par l’eau. Nos zébus et notre réserve de riz ont été emportés par l’eau. Les fauteuils, avec les housses en mousse, notre lit et le matelas aussi », soupire-t-elle, « on n’a réussi à sauver que quelques sacs de riz ».

Depuis vendredi, cette mère de quatre enfants n’a pas d’autre choix que de jeter un filet dans sa rue inondée avec l’espoir d’y attraper quelques poissons. Sans grand succès jusqu’à présent.

« D’habitude quand j’arrive à pêcher beaucoup de poissons, je les vends pour pouvoir acheter du riz et manger. Mais là, je n’en ai que quelques-uns, alors je vais les manger directement. »

Les fortes précipitations qui se sont déversées la semaine dernière sur tout le quart nord-ouest de la Grande Ile ont fait au moins 32 morts, plus de 120.000 sinistrés et 15.000 déplacés, selon le bilan le plus récent des autorités.