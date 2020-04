A Abidjan, une ONG lance une campagne contre le Covid-19 assortie d’une distribution de masques

Publié le 19.04.2020 à 18h18 par APA











L'ONG Gestes de vie Côte d'Ivoire a lancé samedi à Abidjan une grande campagne de lutte et de sensibilisation contre le Covid-19, assortie d'une distribution gratuite de masques aux populations.Abidjan, épicentre de la maladie du Covid-19 en Côte d'Ivoire avec 93% des cas confirmés, est un foyer à risques. Pour prévenir la propagation, l'ONG Gestes de vie s'est engagée aux côtés de l'Etat, à sensibiliser les populations sur les gestes barrières, selon son président Ferdinand Ballet. Cette campagne vise à « dire aux Ivoiriens que les gestes barrières doivent être respectés », a indiqué M. Ferdinand Ballet, estimant que si ces consignes sont suivies, la chaîne de propagation pourrait être cassée. Selon M. Ballet, quelque 1 500 masques ont été distribués au cours de la journée dans des communes d'Abidjan, la mégapole ivoirienne. L'équipe de l'ONG a visité des quartiers et des surfaces, entre autres, à Yopougon, Marcory, Riviera Bonoumin. Sorti d'un hypermarché à Yopougon, une commune populaire dans l'Ouest d'Abidjan, Ephraïm Edreko a reçu un cache-nez. Il a salué ce geste qu'il juge « noble » un acte qui vient d'ailleurs en soutien aux efforts du gouvernement. Dans cet élan, l'ONG Gestes de vie est accompagnée par de bonnes volontés. Elle a à ses côtés des chantres du groupe Béthanie, et Asepro 225, une entité spécialisée dans la sécurité incendie et de secourisme. Asepro 225 a décidé de remettre à l'ONG Gestes de vie « au moins 1 200 masques », a déclaré son directeur général Moussa Fadiga, affirmant qu' à travers cette « modeste contribution » sa structure veut empêcher la progression du Covid-19 dans le pays.

La Côte d’Ivoire, à la date du 18 avril 2020, a franchi le cap des 800 cas confirmés au Covid-19. Au regard de la propagation de la pandémie, le gouvernement a décidé décrété un état d’urgence et d’isoler le Grand Abidjan.

Le gouvernement a d’ailleurs reconduit la fermeture des établissements scolaires et universitaires dans le pays jusqu’au 17 mai 2020, et décidé de la suspension des procédures d’expulsion des locataires et de l’interdiction de toute augmentation des loyers pendant la période allant du 1er avril 2020 au 30 juin 2020.

Pour casser la chaîne de propagation du Covid-19, le gouvernement ivoirien a commandé plus de 100 millions de masques dont 30 millions devraient être disponibles d’ici à fin avril 2020.