Le chef de l’Etat congolais Félix Tshisekedi, a dans son discours fait à l’occasion de la 75è assemblée générale des nations unies ouverte mardi 22 septembre 2020, réitéré son appel pour la réforme du Conseil de sécurité de cette institution internationale.

A en croire le chef de l’État congolais, la réforme de cet organe des nations unies, permettra de le rendre plus transparent et plus démocratique.

« C’est pourquoi je réitère mon appel urgent pour la réforme du Conseil de sécurité des Nations-Unies, afin de rendre cet organe plus transparent, plus démocratique et plus représentatif de la composition de notre organisation », a déclaré le président de la République Démocratique du Congo Félix Tshisekedi.

Félix Tshisekedi a dénoncé les injustices du conseil de sécurité des nations unies

Le président Félix Tshisekedi, a rappelé que chaque année le continent africain subit une injustice quant à sa représentation au Conseil de sécurité.

« Depuis plus d’une décennie, nous rappelons chaque année l’injustice criante que subit le continent africain dans sa représentation tant au sein du Conseil de sécurité que dans les différentes organisations internationales qui composent le système des Nations-Unies. Le sentiment de frustration qui laisse une quasi-indifférence face à cette évidence, participe à l’accentuation des frustrations sociales et populaires, qui aboutissent parfois à des épisodes de violence dans de nombreux pays », a dit le président Tshisekedi.

Il sied de rappeler que, le Conseil de sécurité des Nations-Unies est l’organe exécutif de l’ONU. Il est défini comme ayant la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale selon la Charte des Nations-unies. Il dispose pour cela de pouvoirs spécifiques tels que le maintien de la paix, l’établissement de sanctions internationales ainsi que l’intervention militaire.