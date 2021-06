Le président américain, Joe Biden a dans une lettre signée mardi 29 juin, félicité son homologue Félix Tshisekedi et tout le peuple congolais.

« Monsieur le Président, le peuple des États-Unis se joint à moi pour vous féliciter vous, ainsi que tous les citoyens de la République démocratique du Congo (RDC), le 30 juin, jour du 61e anniversaire de l’indépendance de votre pays », note le président Biden.

Et de poursuivre : « à cette occasion, nous réaffirmons notre engagement à travers le partenariat privilégié pour la paix et la prospérité entre États-Unis et la RDC, qui reflète nos valeurs communes et nos intérêts partagés pour améliorer la vie de nos citoyens ».

« Je vous félicite pour votre leadership en tant que président de l’Union Africaine. Les États-Unis s’engagent à s’associer à vous pour faire avancer les efforts visant à lutter contre les défis mondiaux de la Covid-19 et du changement climatique, ainsi qu’à promouvoir la paix, la sécurité, la prospérité et l’autonomisation des femmes à travers le continent » a-t-il fait savoir.

Pour rappel, le président Joe Biden a fini son message en souhaitant la réussite à la République Démocratique du Congo au nom du peuple américain.