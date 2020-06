60 ans d’indépendance de la RDC : JP Bemba appelle les Congolais à un sursaut patriotique

Le président du Mouvement de Libération du Congo (MLC) MrJean Pierre Bemba, appelle les Congolais de tout bord à un sursaut patriotique afin de réorganiser la vie politique, sociale et économique du pays après 60 ans d’indépendance qui selon lui ont été marquées par un « marasme incompréhensible et indéchiffrable ».

Pour l’ancien vice-président de la République, ce n’est que par l’unité des tous les Congolais que la République démocratique du Congo peut redevenir une terre de vie heureuse.

« Je crois que le tocsin a sonné pour qu’ensemble, dans un sursaut patriotique, toutes les filles et tous les fils de notre pays puissent se mettre autour d’une réflexion qui permettra à notre pays de réorganiser sa vie politique, sociale et économique sur des bases nouvelles. Notre pays doit redevenir une terre de vie heureuse pour tous ses enfants et toutes les personnes qui ont choisi d’y vivre . Je vous invite à refuser le découragement, à rester mobiliser pour parachever la lutte pour la démocratie et le bien être », a dit Jean Pierre Bemba dans son message à la maison à l’occasion de 60 ans d’indépendance de la RDC.

L’opposant congolais appelle également la jeunesse à s’engager sur la voie de la transformation du pays. « L’heure est venue pour la jeunesse Congolaise de s’approprier l’histoire des Pères de l’indépendance en s’engageant résolument sur la voie conduisant à la transformation de notre pays en une nation libre, prospère et débarrassée des anti-valeurs » a ajouté le message.

Pour, la RDC fête ses 60 ans d’indépendance dans un contexte de turbulences au sein de la coalition FCC-CACH au pouvoir. C’est d’ailleurs dans ce cadre que le professeur Tshibangu Kalala a annoncé ce mardi son départ du FCC, alertant que le pays traverse la « période la plus sombre de son histoire ».

