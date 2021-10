Innoss’B est le nouvel ambassadeur de la marque 1xBet en RD Congo

1xBet, la première marque de paris au monde et l’un des principaux bookmakers en Afrique, est heureux d’annoncer un partenariat prometteur. Le nouvel ambassadeur de la marque 1xBet est Innoss’B, l’un des artistes musicaux les plus populaires non seulement en RD Congo mais aussi dans toute l’Afrique. L’accord a été signé pour une durée d’un an.

Dans le cadre de cette collaboration, Innoss’B apparaîtra dans divers types de matériel promotionnel de 1xBet en RD Congo, notamment à la télévision, dans les transports et dans d’autres publicités extérieures. De plus, l’artiste et le bookmaker ont préparé de nombreuses autres activités communes pour leurs fans.

1xBet est très prudent dans le choix des nouveaux ambassadeurs de la marque. L’entreprise recherche des personnes ayant des valeurs et des objectifs similaires. Par conséquent, lorsqu’il a choisi un partenaire en RD Congo, le bookmaker n’a eu aucun doute dans ce cas. Innoss’B, comme 1xBet, vise de nouveaux sommets et se développe dans diverses directions avec beaucoup de passion.

« Nous sommes très heureux de notre nouveau partenariat avec Innoss’B. Notre société se fixe toujours les objectifs les plus élevés dans toutes les directions, ce qui explique pourquoi 1xBet est l’une des sociétés de paris les plus prospères en Afrique et en RD Congo.

À cet égard, Innoss’B nous ressemble beaucoup. Déjà à un jeune âge, il est devenu une star non seulement dans son pays natal, mais dans tout le continent et même au-delà. Et le chanteur ne s’arrête pas là. Sa quête constante de développement dans diverses directions nous séduit beaucoup.

Je suis sûr que notre coopération apportera beaucoup de bénéfices aux deux parties, et surtout aux résidents de la RD Congo », – a déclaré le représentant de 1xBet à propos de ce nouveau partenariat.

« C’est un grand honneur de s’associer à une marque aussi mondialement connue que 1xBet. Les valeurs de la société sont très similaires aux miennes, donc je n’ai pas réfléchi longtemps à l’offre de 1xBet de devenir leur ambassadeur de marque en RD Congo. C’est une grande entreprise qui a déjà aidé beaucoup de mes compatriotes à réaliser leurs rêves et qui continuera à le faire dans le futur », – a déclaré Innoss’B.

La collaboration entre 1xBet et Innoss’B apportera aux joueurs de la RD Congo, de nombreuses activités nouvelles et passionnantes qui intéresseront aussi bien les amateurs de paris que les mélomanes. Suivez donc l’actualité sur les pages de la marque et du chanteur pour ne pas manquer les offres exclusives.