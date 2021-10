Le groupe des six confessions religieuses a déclaré qu’ils n’ont reçu aucune correspondance, ni invitation faisant étant d’une nouvelle réunion des chefs religieux ce lundi 4 octobre au sein de la plateforme des confessions religieuses pour poursuivre les travaux visant à désignation les animateurs de la CENI.

Le pasteur Dodo Kamba, porte-parole du groupe des six confessions religieuses, à au cours d’une conférence de presse tenue au siège de la Commission d’intégrité et médiation électorale (CIME), fait savoir qu’à la sortie de leur réunion de samedi au siège de la CENCO, rien n’a été dit sur une nouvelle plénière.

« L’invitation qui nous a été envoyée par le président de la plateforme, Mgr Utembi, nous parlait de la réunion du 2 octobre. Il n’a pas été prévu qu’il y ait un travail qui durerait 2 ou 3 jours. En plus, nous avons appris qu’une communication est passée et selon laquelle on devait se retrouver ce lundi. Moi aussi, je l’ai entendue. Mais comme je le dis, ce n’était pas prévu lorsqu’on était en train de se séparer d’autant plus que l’heure n’était pas donnée, il n’y avait rien de sérieux », a-t-il déclaré.

Déjà après la plénière de samedi, à la question de savoir si le G6 viendrait à une nouvelle séance, Dodo Kamba s’était montré incertain: « Ce n’est pas ce qui a été prévu. Nous avions 72 heures, et nous avons fait un travail et le reste, vous le saurez lorsque l’Assemblée nationale recevra la correspondance ».