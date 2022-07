Un concert pour ”la paix” a été organisé en ville de Beni jeudi 30 juin 2022, à l’occasion de la célébration du 62ème anniversaire de l’indépendance de la République Démocratique du Congo.

Des artistes musiciens locaux et ceux venus d’ailleurs, notamment Goma, la capitale de la province, se sont rencontrés en ville de Beni. C’était à travers un concert pour la paix, une célébration pendant que les Forces armées de la RDC sont en plein combat avec les rebelles du Mouvement du 23 mars (M23), soutenu par le Rwanda, selon les autorités s de Kinshasa.

Devant des foules dans le stade du 15 octobre de la ville, une dizaine d’artistes qui se sont succédé sur le podium avaient un seul message, « la pacification de la RDC et la cohabitation entre les personnes ». C’est le bien-fondé même de ce concert, organisé dans une zone longtemps victime des violences des ADF, un groupe armé Ougandais accusé d’être auteur des massacres des civils, des incendies et autres griefs. Mak El Sambo, un musicien engagé venu de Goma, a appelé tout le monde à cultiver la paix.

« Les massacres, l’incendie des biens, la destruction des biens, des véhicules, des champs, des maisons, c’est pourquoi on a organisé un concert comme une sorte de festival qui va réunir des musiciens venus des différents coins de la province du Nord-Kivu juste pour venir transmettre un message de compassion et de paix, mais aussi un message d’espoir. Parce que ce qui se passe à Beni, ça doit prendre fin et c’est ça le message que nous sommes venus apporter à la population de Beni. Pour construire la paix, il faut que chacun apporte sa petite contribution » a-t-il dit à la presse.

Les populations qui sont venues participer à cette activité culturelle, souhaitent qu’elle soit organisée régulièrement dans la région de Beni pour asseoir une paix durable.