Le président Félix Tshisekedi, a dans son adressé à la Nation mercredi 30 juin 2021, à l’occasion du 61è anniversaire de l’indépendance de la République démocratique du Congo, est revenu sur la situation sécuritaire à l’Est du pays.

Le chef de l’Etat, tout en saluant les efforts fournis par les forces armées de la RDC et les services de sécurité, le chef de l’État a affirmé que la mesure de l’état de siège décrété au Nord-Kivu et en Ituri est « unanimement », appréciée par les congolais.

« C’est dans cette optique que j’ai proclamé en date du 3 mai 2021, l’état de siège dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu, mesure qui, du reste, est unanimement appréciée par notre peuple, qui laisse entrevoir une voie de sortie salutaire aux maux et à la gangrène qui se sont ancrés dans ces zones au grand dame de nos populations », a dit le chef de l’Etat Félix Tshisekedi.

Le président Félix Tshisekedi a dit avoir érigé, ces derniers jours, son quartier général au Nord-Kivu, en vue de suivre de près les opérations militaires menées pour l’éradication des forces négatives dans cette partie de la RDC.

C’est depuis plus de 20 ans que la partie Est de la RD-Congo est en proie à l’insécurité suite à l’activisme des groupes armés locaux et étrangers. Avec l’avènement de l’état de siège, le chef de l’État compte en finir avec l’insécurité dans la région et ainsi, restaurer la paix et la sécurité dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri.

le chef de l’État a exprimé son souhait d’accéder à la Présidence de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) en 2022.« Sur le plan diplomatique, plus de 60 ans après son indépendance, la RDC connaissait encore un parcours ne répondant ni à sa géopolitique, ni à sa nouvelle vision basée sur la paix. Épicentre géopolitique et géostratégique du continent, notre ambition doit être de promouvoir notre politique étrangère et de l’adapter au rang qui devrait être le sien (…) », a-t-il fait savoir

Et de poursuivre : « …C’est dans ce même ordre de pensée que la RDC entend acéder à la Présidence de la Communauté de développement d’Afrique australe SADC en 2022 »

Dans son adresse à la population, le chef de l’État est également revenu sur l’intégration de la RDC à la Communauté des États d’Afrique de l’Est depuis quelques jours.